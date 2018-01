Quatro adolescentes morrem em acidente na Rio-Santos Quatro adolescentes morreram e um ficou gravemente ferido em um acidente na noite de ontem que envolveu quatro carros na Rio-Santos, na altura de Muriqui (RJ). Todas as vítimas estavam no Escort, de placa de São Paulo, dirigido por Maurício Ventura de Oliveira, de 17 anos - que não tinha carteira de motorista. Os outros jovens mortos no acidente eram Mariele Oliveira, de 17 anos; Vinícius Jones Mendonça de Aquino, de 18 anos; Monique Ferreira, de 16 anos. Bruno Chaves Vieira, de 17 anos, foi levado em estado grave para ao Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. O Escort dirigido por Maurício bateu de frente com uma Pajero e depois foi atingido por trás por um Gol, que por sua vez foi atingido por um Astra.