Quatro bueiros explodem no Rio

RIO - Quatro bueiros explodiram na noite desta sexta-feira, 3, na Tijuca, zona norte do Rio. Em nota, a concessionária de energia Light informou que houve “deslocamento de três tampas que pertencem à sua rede e uma tampa de outra concessionária”. Moradores da região ficaram sem luz, mas o fornecimento de energia já voltou ao normal. Ninguém ficou ferido.

Na manhã deste sábado, 4, técnicos da empresa realizam reparos no cabo subterrâneo que apresentou defeito e causou a explosão. As causas do defeito serão investigadas.

No início de dezembro, sete bueiros explodiram em Copacabana, zona sul da cidade, sendo três da Light e quatro de outras concessionárias (Cet-Rio, Cedae, Rio Luz e Net).