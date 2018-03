Quatro cidades da Serra Gaúcha decretam emergência após tornado

CURITIBA - Os municípios de Ibiaçá, Imigrante, Nonoai e Canela, localizados nas regiões central e norte e Serra Gaúcha, decretaram nesta sexta-feira, 23, situação de emergência devido aos prejuízos causados pelo tornado da noite de quarta-feira, 21. A informação é do subchefe da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, major Aurivan Chiocheta.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo Chiocheta, os integrantes do Comitê de Gerenciamento da Crise que estavam em Canela, município mais atingido, começaram a avaliar hoje os prejuízos ocorridos e a atender aos desabrigados nos outros municípios.

Em Ibiaçá o deslocamento violento de massa de ar, juntamente com grande precipitação pluviométrica, atingiu as áreas rural e urbana do município. Foram 78 pessoas afetadas e 22 residências danificadas.

Em Imigrante, 100 residências ficaram danificadas, 20 foram destruídas e houve problemas nos sistemas de energia e de transportes. No município de Nonoai, a Defesa Civil informou que foram destruídas pontes e bueiros e que 230 pessoas foram afetadas, 25 residências danificadas. Nonoai também registrou problemas nos sistemas de energia e de transportes.

Em Canela, aproximadamente 2 mil pessoas foram afetadas, 180 estão desalojadas, 11 desabrigadas e 11 ficaram levemente feridos. Quatrocentas e sete residências foram danificadas e 81 destruídas.

(Com Agência Brasil)