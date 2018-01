Quatro homens assaltam joalheria em shopping Quatro homens armados de pistolas e revólveres roubaram, às 19 horas de ontem, a joalheria The Graces, no Shopping Ibirapuera, zona sul. Na fuga, eles quebraram com chutes e pontapés uma porta de vidro. Os freqüentadores se assustaram com o barulho. Houve pânico, mas ninguém ficou ferido. Os prejuízos ainda não foram calculados. A joalheria fica no piso superior. Os ladrões entraram na loja, renderam funcionários e anunciaram o assalto. Segundo a Polícia Civil, a ação foi rápida e não durou cinco minutos. Os ladrões fugiram pelos fundos do shopping, pela Alameda dos Jurupis. O caso foi registrado no 27º Distrito Policial (Campo Belo). A equipe do delegado-titular da 2ª Delegacia de Roubo de Jóias do Departamento de Investigações sobre Crime Organizado (Deic), Edison Santi, também vai apurar o roubo. Esse é o segundo assalto à rede de joalherias The Graces em menos de dois meses. Em 13 de abril, ladrões assaltaram a loja do Shopping Paulista. A ação, no entanto, foi bem diferente. Os criminosos usaram explosivos para arrombar portas e cofres. A quadrilha levou 26 relógios de luxo. De acordo com a polícia, no roubo de ontem, os criminosos utilizaram apenas armas e recolheram jóias das vitrines. Investigadores do 27º DP acreditam que algum assaltante dava cobertura do lado de fora e aguardava os parceiros com pelo menos um veículo. Os funcionários da joalheria foram orientados a ir à sede do Deic, no Carandiru, zona norte, para olhar álbuns fotográficos e tentar fazer o reconhecimento dos ladrões. A polícia deve requisitar as fitas de circuito interno de TV do shopping para analisar as imagens.