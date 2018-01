Quatro homens da mesma família são mortos em Porto Alegre

PORTO ALEGRE - Quatro homens de uma mesma família foram executados com vários tiros na frente da casa onde moravam, na madrugada desta quinta-feira, 12, na zona norte de Porto Alegre. Informações preliminares da Brigada Militar apontam que a execução das vítimas está relacionada à disputa pelo tráfico de drogas na região. Ainda não há suspeitos do crime.

De acordo com a 3ª Delegacia de Homicídios de Proteção à Pessoa, a chacina aconteceu por volta da 1h30 desta madrugada na Rua Pedro Moretto, esquina com Jakson de Figueiredo, na Vila Elisabeth, bairro Sarandi. As vítimas, dois irmãos, um primo e um cunhado, foram identificadas como Fernando Juver dos Santos, Marcelo Juver dos Santos, Cristiano Juver e Lucas Nascimento.

"O som parecia com o de uma metralhadora. Acordei assustada, não sabia o que estava acontecendo", afirmou a dona de casa R.S, 45 anos, uma das testemunhas que reside nas proximidades de onde ocorreu o crime. Outro morador da região relatou que frequentemente se escuta troca de tiros entre quadrilhas rivais. "Isso já virou rotina aqui, está terrível. À noite não saímos de casa. Parece uma guerra", desabafou.