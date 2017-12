Quatro homens são presos em desmanche de SP Policiais do Deparatamento de Polícia Judiciária da Grande São Paulo (Demacro) chegaram na madrugada desta quinta-feira a um desmanche, localizado na Rua Cléo de Merodi, no bairro Fazenda da Juta, zona Leste da capital paulista. No local os policiais encontraram dois veículos Gol, um Audi, um Corolla, uma picape S10, uma picape Ranger, um Ford Ka; além de várias peças. Os policiais investigavam o roubo do carro do filho do presidente Luís Inácio Lula da Silva, Sandro Luís, de 24 anos, no dia 18 deste mês, em Santo André, na grande São Paulo. Uma das linhas de invertigação levou ao desmanche, que, segundo a polícia, não está ligado à história de Santo André. No local foram presos Luis Augusto de Souza Campos e Wellingnton Newton Rebouças Brandão, proprietários do desmanche, e dois rapazes que trabalhavam para eles: Cleber de Melo Gonçalves e Roberto Aparecido de Melo. Todos os veículos encontrados no desmanche eram roubados. Cléber de Melo Gonçalves foi reconhecido pelo roubo do carro Corolla, ocorrido no Ipiranga, zona Sul ca capital. As informações são da Rádio CBN.