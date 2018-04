Quatro menores são presos enquanto tentavam assaltar casa no Rio

SÃO PAULO- Quatro menores de idade foram presos na noite desta terça-feira, 10, em Vicente de Carvalho, zona norte do Rio de Janeiro, enquanto tentavam assaltar uma residência.

Os vizinhos viram o movimento na casa e chamaram a polícia. Oficiais do 9º BPM atenderam o pedido e encaminharam os suspeitos, que aparentavam terem 14 anos de idade ou menos, para o 27º DP. Na delegacia os menores alegaram que roubavam a pedido dos país, e que seriam agredidos se chegassem em casa sem nada.

No município de Itaboraí, a 40 km do Rio de Janeiro, mais quatro menores foram presos portando 70 trouxas de maconha, 63 unidades de cocaína, nove pedras de crack e um revólver calibre 32. Policiais do 35º BPM efetuaram a prisão e encaminharam os suspeitos ao 71º DP.