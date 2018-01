Quatro morrem carbonizados em acidente na BR-376 no PR

Quatro pessoas morreram carbonizadas na madrugada desta sexta-feira, 20, em um acidente no km 442 da BR-376, conhecida como Rodovia do Café, no município de Tibagi, a cerca de 220 quilômetros de Curitiba. O Gol em que essas pessoas viajavam acabou explodindo, após bater de frente contra um caminhão. Mesmo com a proximidade de um serviço SOS da concessionária Rodonorte, que administra a rodovia, não foi possível salvar nenhum dos ocupantes do automóvel.

Segundo a concessionária, o motorista do Gol, José de Jesus Rodrigues, de 65 anos, tentou ultrapassar um caminhão em uma reta. No entanto, acabou batendo lateralmente contra as rodas desse veículo e o automóvel foi projetado contra outro caminhão, que trafegava na pista contrária. Imediatamente houve a explosão, que destruiu totalmente o Gol. Além do motorista, morreram Argeu Pereira de Almeida, de 28 anos, Elizana de Jesus Rodrigues, de 25 anos, e Ernestina Martinson, de 67 anos. Os ocupantes dos dois caminhões não sofreram qualquer ferimento.

Minas Gerais

Duas pessoas morreram nesta manhã em um acidente na Rodovia BR-262, na região de Córrego Danta, no centro-oeste mineiro. Por volta das 7 horas, o motorista Martins Dantas Alves, de 60 anos, perdeu o controle do caminhão ao fazer uma curva e tombou. O veículo Gol, que seguia na direção contrária colidiu frontalmente com o caminhão já tombado. Alves saiu ileso. O motorista do carro, José Marcio Pereira de Oliveira, de 46 anos, e o passageiro, ainda não identificado, morreram no local.

(Com Solange Spigliatti, do estadao.com.br)