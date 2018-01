Quatro morrem e dois ficam feridos em acidente no RS

PORTO ALEGRE - Quatro pessoas morreram e duas ficaram feridas em um acidente de trânsito no km 204 da BR-290, no município gaúcho de Pantano Grande, no Vale do Rio Pardo. Dois homens adultos e duas crianças morreram no local. Uma idosa e uma menina foram socorridas com vida e encaminhadas ao Hospital Regional do Vale do Rio Pardo, em estado grave.

Conforme o sargento Adalberto Peixoto, do Corpo de Bombeiros de Rio Pardo, os ocupantes do Corsa viajavam de Gramado, na serra, para São Sepé, quando o veículo saiu da pista perto de uma curva.

"Quando chegamos no local, por volta das 9h20, vimos que ocorreu provavelmente uma saída de pista. O carro se chocou com uma árvore e desceu um barranco. Eram seis vítimas ao todo. Dois homens adultos e duas crianças faleceram. Uma menina e uma senhora ficaram feridas", explica.

Segundo o socorrista, ainda não haviam sido encontrados documentos de identificação dos ocupantes do veículo no local. "Foi um resgate bastante complicado. O veículo teve perda total. Restou muito pouco da estrutura. E todas as vítimas estavam dentro do carro, presas nas ferragens", conta Peixoto.