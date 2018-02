Quatro morrem em acidente com ônibus de time de futebol em MG

Quatro pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após um acidente com um ônibus fretado por um time de futebol amador da região de Divinésia, em Minas Gerais, na Rodovia MG-124, na noite deste domingo, 14.

O grupo, com 59 adultos e várias crianças, totalizando aproximadamente 70 pessoas, retornavam para a cidade após um jogo no município de Paula Cândido quando houve um problema de freio na descida da serra, na altura do km 78, por volta das 20h30, segundo os bombeiros.

O motorista perdeu o controle do veículo, que caiu em uma ribanceira, ficando com as rodas para cima. Quatro pessoas morreram, um delas no local, após ser arremessada do veículo. Duas pessoas que ficaram presas às ferragens e uma terceira morreram após darem entrada no hospital.

Segundo os bombeiros, os demais passageiros tiveram ferimentos leves e foram encaminhados para os hospitais Santa Isabel, São Vicente de Paula e São Januário.