Quatro pessoas morreram na manhã desta sexta-feira, 18, num acidente no km 590 da BR-365, em Indianópolis, no oeste de Minas Gerais. O acidente envolvendo dois carros aconteceu por volta das 9 horas. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, os corpos das vítimas foram encaminhadas ao Instituto Médico Legal (IML) de Uberlândia. A via não ficou interditada.