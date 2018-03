Quatro morrem em acidente na BR-381, em Minas

SÃO PAULO - Quatro pessoas morreram em um acidente ocorrido na rodovia BR-381, em São Gonçalo do Rio Abaixo (MG), na manhã desta quarta-feira, 26. O acidente entre uma Meriva e um caminhão aconteceu por volta das 6h20, na altura do km 393. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista da Meriva perdeu o controle e invadiu a pista contrária, batendo no caminhão. O motorista do caminhão, de 35 anos, saiu ileso do acidente.