Quatro mortos e 31 feridos em estradas de Minas Quatro pessoas morreram e 31 ficaram feridas neste domingo em acidentes nas estradas federais de Minas. Por volta de 7h, duas carretas bateram de frente na BR-381, perto de Jaguaraçu, no Vale do Rio Doce. Os dois motoristas morreram e a pista ficou interditada por oito horas. Quinze minutos depois, também na BR-381, um ônibus com 30 passageiros tombou numa curva, a 80 quilômetros do local do primeiro acidente. Vinte e nove pessoas ficaram feridas, cinco em estado grave. O ônibus, da empresa São Geraldo, ia de Eunápolis (BA) para Belo Horizonte. No fim da manhã, outras duas pessoas morreram em um acidente na BR-040, em Paraopeba, região Central. Um Kadett de São Paulo bateu de frente com um caminhão que vinha do Norte de Minas. José Geraldo Lucas, de 47 anos, e Maria Amélia Teixeira Lucas, de 32, morreram no local. Eles estavam no Kadett. Outros dois passageiros do carro ficaram feridos. O motorista do caminhão saiu ileso.