Quatro mortos em briga de bar em SP Quatro homicídios foram registrados na madrugada deste domingo, num bar localizado no bairro de Caraguava, em Peruíbe, litoral sul do Estado de São Paulo. Às 3 horas, Adalto Vitor da Silva, de 21 anos, foi morto a tiros no banheiro do estabelecimento por Rogério José da Silva, de 19 anos. Ao saber da ocorrência, o PM Raimundo Nonato Souza Carneiro, irmão do dono do bar e que fazia a ronda nas proximidades, foi até o local e deu ordem de prisão a Rogério. Este reagiu e foi morto na troca de tiros com o policial. Uma hora depois apareceu no bar Roberto José da Silva, irmão de Rogério, que atirou no dono do bar, José de Souza Carneiro, de 42 anos, matando-o. Houve nova troca de tiros e Roberto foi ferido por um desconhecido, morrendo no local.