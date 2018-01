Quatro pessoas morrem em acidente no Rio Foram identificadas no final da noite deste domingo as quatro pessoas que morreram, por volta das 20h, em um acidente na Rodovia Niterói-Manilha, na altura do Jardim Catarina, em São Gonçalo, no Grande Rio. Kaíke Santos de Oliveira, de apenas 2 anos, está entre os mortos. Morreram também Pedro Henrique da Silva, de 14 anos, Gilmar Laurentino, de 46 anos, e Maria da Conceição, de 58 anos. Os adolescentes Pâmela da Silva dos Santos, de 13 anos, e Gilmar da Silva Laurentino, de 14 anos, sobreviveram e foram levados em estado grave para o Hospital Souza Aguiar. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, Álvaro Batista Alves, de 56, condutor do Golf que atropelou o grupo, teria dito que perdeu o controle do veículo na altura do quilômetro 305 por causa de um ciclista que atravessou a pista. O carro invadiu uma estrada de terra perpendicular à Niterói-Manilha e atropelou as seis pessoas, evangélicos que iriam para uma igreja do outro lado das pistas. Moradores da região fizeram uma manifestação após o acidente e interditaram por 20 minutos a rodovia naquele trecho, causado 3 quilômetros de congestionamento. A PM foi acionada e liberou as pistas.