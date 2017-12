Quatro pessoas morrem em desmoronamento em Itaituba, no Pará

SÃO PAULO - Quatro pessoas morreram no município de Itaituba, no Pará, após um desmoronamento na segunda-feira no bairro Buritizal, no distrito de Miritituba, causado pela forte chuva que atinge a região. Devido a situação, o distrito de Miritituba decretou situação de calamidade na manhã de ontem.

A última vítima dos deslizamentos é um homem, de 77 anos, que foi socorrido, mas morreu a caminho do hospital. Dois homens - um de 20 e outro de 31 anos - e uma adolescente de 13 anos de idade também morreram nos deslizamentos. Outros seis moradores tiveram ferimentos.

Além de técnicos da Defesa Civil, auxiliaram o resgate equipes do Corpo de Bombeiros, policias Civil e Militar, IBAMA, Policia Rodoviária Federal (PRF), Coordenadoria Municipal de Trânsito (COMTRI), Secretaria Municipal de Infraestrutura (SEMINFRA) e enfermeiros e equipe do SAMU.

Os trabalhos de busca foram finalizados por volta das 15 horas de segunda-feira. Em seguida, a Defesa Civil e uma equipe do Corpo de Bombeiros e da Policia Civil iniciaram os trabalhos de remoção das famílias que ainda correm risco e cadastramento das mesmas para que sejam levadas para áreas de habitação com mais segurança.