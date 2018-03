Quatro pessoas morrem em naufrágio no Maranhão

Uma embarcação com 23 pessoas á bordo naufragou na sexta-feira, 3, no litoral do maranhão. Cinco pessoas estão desaparecidas e outros quatro corpos foram resgatados na Baía de Guageritiuá, distante 140 quilômetros de São Luís. O acidente aconteceu ás 15h30 de sexta, depois que a embarcação Rafaela saiu da praia do Carrapato, em direção a sede do município de Cururupu, distante 80 km de São Luís. Ao entrar na Baía de Guageritiuá, a biana - um tipo de embarcação regional feita de madeira, movida à vela, com cerca de seis metros de comprimento e que é típica do litoral maranhense - acabou virando. A maior parte das pessoas à bordo era mulheres e idosos que iam sacar os benefícios da aposentadoria e do programa Bolsa-Família em Cururupu, onde está localizado o único posto pagador da região. Logo após a acidente, o sistema de salva-guarda naval do Maranhão foi acionado e começou a busca por corpos e sobreviventes. Um helicóptero da Polícia Militar, um avião da Força Aérea Brasileira (FAB) e duas lanças da Capitânia dos Portos do Maranhão foram deslocados para a região. Até o início da noite de sexta, quando as buscas foram suspensas 14 pessoas haviam sido resgatadas com vida e quatro corpos haviam sido retirados da água. Outros cinco passageiros ainda estavam desaparecidos. Os corpos foram levados para o instituto médico Legal de São Luís e estão em processo de identificação, porém ainda não há uma lista com os nomes dos desaparecidos e dos mortos no acidente.