Quatro pessoas morrem em tiroteio na zona sul do Rio

Quatro suspeitos morreram na noite da quinta-feira, 1º, após uma troca de tiros com a polícia no Humaitá, próximo à Casa de Espanha, na zona sul do Rio de Janeiro.

As vítimas estavam em duas motos quando foram abordados pelos policiais. Na troca de tiros, os quatro foram baleados e encaminhados ao Hospital Rocha Maia, em Botafogo, onde morreram.

Três pistolas, uma granada e as duas motos foram apreendidas. O serviço reservado do batalhão de Botafogo estava acompanhando a movimentação do grupo há alguns dias.

A suspeita é de que os eles sejam do grupo que assaltou a atriz Cláudia Alencar, nesta semana, e o médico Paulo Athayde Lopes, em Ipanema, há um mês.