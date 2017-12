Quatro presos são mortos em briga entre facções criminosas no Rio Grande do Norte

NATAL - Quatro presos morreram no sábado, 15, no presídio de Caraúbas, a 311 km de Natal, em uma briga de facções criminosas. Nesta segunda-feira, 17, a Secretaria de Justiça e Cidadania do Rio Grande do Norte anunciou que a transferência dos líderes dos grupos envolvidos.

Investigações apontam que o motim começou quando um preso que estava na área de triagem foi agredido por dois detentos de um grupo rival. Em seguinte, integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC) teriam invadido o local e espancado os agressores até a morte.

Os mesmos detentos teriam ido até outro setor da penitenciária e matado mais dois presos do grupo, intitulado Sindicato do RN.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A cadeia pública de Caraúbas tem capacidade para 96 presos mas, no momento da chacina, estavam 163 no local.