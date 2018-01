Quatro rapazes morrem em acidente em SP Quatro jovens morreram em um acidente de trânsito, na madrugada desta terça-feira, na zona sul de São Paulo, quando voltavam de uma lanchonete. Por volta da 1h45, um ônibus da Viação Pacto, da linha 905-J, Jardim Selma-Terminal Princesa Isabel, teve a lateral esquerda atingida por um Corsa prata, ocupado por quatro rapazes, quando seguia para a garagem da empresa, pela Rua Dr. Djalma Pinheiro Franco, na Vila Celeste. O acidente ocorreu no cruzamento com a Avenida Vereador João de Luca. Segundo policiais militares do 22º Batalhão e do Corpo de Bombeiros, os quatro ocupantes do Corsa morreram no local. O motorista era o estudante Tiago Pereira da Silva, de 20 anos, proprietário do carro. Os outros ocupantes do veículo eram três amigos de Silva. A polícia informou que os quatro ocupantes do Corsa voltavam de uma loja do McDonald´s na Avenida Cupecê. De acordo com policiais, o veículo estava em alta velocidade. O Corsa praticamente entrou embaixo do ônibus. O motorista, Alexander Oliveira de Souza, e o cobrador nada sofreram. De acordo com Souza, que transportava colegas de trabalho para a garagem, o ônibus estava a 50 quilômetros por hora. Segundo ele, o Corsa, atingiu o ônibus depois de ultrapassar um sinal vermelho. O caso foi registrado no 43º Distrito Policial.