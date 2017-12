Quatro são baleados em tiroteio no centro de SP Três bandidos e um policial militar das Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar (Rota) foram baleados durante um tiroteio esta manhã em frente a uma agência do banco Banespa, na Rua Paula Souza, 61, no Centro de São Paulo. Segundo a polícia, os três bandidos foram flagrados quando abordaram a gerente do banco, que estava entrando na agência. Os policiais da Rota deram voz de prisão, mas a quadrilha não se rendeu. Houve tiroteio e os três assaltantes foram baleados. O cabo Araújo da Polícia Militar que também foi atingido pelos disparos está fora de perigo. Todos foram atendidos no Pronto-Socorro Santana, na zona Norte da capital paulista. O caso será registrado no 1º Distrito Policial da Sé.