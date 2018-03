Quatro são carbonizados em acidente em Minas Quatro pessoas morreram carbonizadas anteontem em um acidente no km 41,5 da BR-153, próximo a Canápolis, no Pontal do Triângulo Mineiro. A fumaça de uma queimada teria provocado o acidente que, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), envolveu uma caminhonete, um caminhão, duas carretas e uma moto. Três veículos pegaram fogo. O motorista de uma das carretas, dois ocupantes da caminhonete e o piloto da moto morreram carbonizados no local. O trânsito só foi liberado na madrugada de ontem.