Quatro são mortos em chacina na Grande Natal

Quatro pessoas morreram e quatro ficaram feridas na madrugada de domingo, 15, após uma chacina em Santo Antonio do Potengi, no município de São Gonçalo do Amarante, na Grande Natal. Os suspeitos do crime fugiram.

De acordo com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, ao menos três homens encapuzados invadiram a casa, que possivelmente é um ponto de tráfico de drogas, e dispararam vários tiros. Oito pessoas foram baleadas, e as quatro que sobreviveram foram encaminhadas ao Hospital Alfredo Gurgel. Duas delas estão em estado grave. Cinco delegados investigam o crime.