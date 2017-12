Quatro são mortos na na 21.ª chacina do ano Quatro jovens foram baleados, no início da madrugada de ontem, na região central do Itaim Paulista, zona leste de São Paulo. Segundo a polícia, os jovens usariam o local para vender drogas, o que leva a polícia a trabalhar com a hipótese de crime de acerto de contas. Ainda não há informações sobre quantos eram os atiradores.