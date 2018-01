Quatro são presos com 222 kg de maconha na Bahia

SÃO PAULO - Policiais federais prenderam quatro homens com 222,5 kg de maconha durante fiscalização de rotina na madrugada terça-feira, 24, na BR-324, nas proximidades de Salvador, na Bahia.

A maconha estava armazenada em sacos plásticos no meio de uma carga de melancia que era transportada num caminhão vermelho. A abordagem aconteceu em frente a uma loja de material de construção na entrada do bairro de São Caetano, no momento em que os criminosos retiravam os sacos de maconha do meio das frutas para colocá-los em outro veículo.

Além da droga, foram apreendidos o caminhão, a caminhonete e R$ 700 em dinheiro, e aparelhos celulares.

Os presos foram conduzidos à Superintendência Regional da Polícia Federal onde foi lavrado o flagrante por tráfico interestadual de entorpecente e, em seguida, transferidos ao presídio de Salvador.