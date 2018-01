Quatro são presos em ação contra extração ilegal de areia em MG

Priscila Trindade, do estadão.com.br,

SÃO PAULO - Quatro pessoas foram presas nesta quinta-feira, 9, durante uma operação da Polícia Federal de combate a extração ilícita de areia em Minas Gerais.

A ação foi deflagrada nas zonas rurais dos municípios de Ponte Nova e Guaraciaba após investigações identificaram a extração de areia ao longo do leito do Rio Piranga. O processo era feito sem a autorização do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM).

Até o momento, quatro pontos de extração foram vistoriados. Nos locais foram apreendidos sete balsas, cinco caminhões, seis tratores, um tanque contendo 7.000 litros de óleo diesel, além de grande quantidade de areia estocada. Outras áreas de extração ainda serão vistoriadas.

Um dos pontos vistoriados era operado ilegalmente por um indivíduo que deveria estar cumprindo prisão domiciliar. A área explorada por ele fica localizada nos limites de seu imóvel rural.

Os presos responderão pelos crimes de usurpação de bem público e de danos ambientais e serão encaminhados ao Complexo Penitenciário de Ponte Nova.