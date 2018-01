Quatro são presos em ação contra roubo e tráfico de drogas no RS

SÃO PAULO - Dois homens, um de 18 e outro de 25 anos, foram presos nesta terça-feira, 6, sob suspeita de envolvimento com o tráfico de drogas, roubos e homicídios, na cidade de em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Dois adolescentes, de 15 e 16 anos, também foram apreendidos.

Com os suspeitos foram apreendidos 30 petecas de cocaína, dez petecas de crack, embaladas para venda, além celulares e cerca de R$ 200 em dinheiro. A ação desencadeada na Vila Santa Marta e Scharlau.

Os homens serão encaminhados ao sistema prisional gaúcho e os menores deverão ser apresentados ao Ministério Público. Participaram da Operação Santa Marta 20 policiais civis, 10 policiais militares e foram utilizadas sete viaturas.