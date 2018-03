Quatro são presos por matar jovem e esconder corpo em mala no PA

Priscila Trindade, do estadão.com.br

SÃO PAULO - A Secretaria de Segurança Pública do Pará (Segup) informou que quatro pessoas foram presas por matar Kelly Queiroz da Silva, de 20 anos, e esconder o corpo dela dentro de uma mala. O corpo foi encontrado em um matagal no bairro Jiboia Branca, em Ananindeua, na Grande Belém.

Segundo a Polícia Civil, a vítima foi morta a facadas por Polyana Lima Santos, de 18 anos. Os demais envolvidos no caso - um rapaz de 19 anos, e duas mulheres de 20 e 25 anos - foram presos por ocultar o corpo da vítima.

O corpo foi localizado por moradores do local no dia 1º de junho. Segundo a polícia, a jovem foi assassinada no dia 25 de maio.

Kelly e Polyana trabalhavam como garotas de programa em uma boate, localizada no bairro da Sacramenta, em Belém. Ela teria matado a vítima por causa de uma rixa pessoal. Os presos vão responder por homicídio, formação de quadrilha e receptação.