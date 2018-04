Quatro são presos por posse e divulgação de pornografia infantil em SP e Paraná

SÃO PAULO - Quatro pessoas foram presas em flagrante nesta quarta-feira, 21, durante operação da Polícia Federal que apura crime de posse e divulgação de pornografia infantil.

Estão sendo cumpridos dois mandados de prisão preventiva e seis de busca e apreensão nas cidades de Curitiba e Maringá, no Paraná, São José, em Santa Catarina, e São Bernardo, Cotia e Campinas, em São Paulo.

Segundo a PF, em Cotia e São Bernardo houve prisão em flagrante pela posse de material pornográfico infantil. Também foi preso em flagrante, em Curitiba, um investigado contra o qual já havia mandado de prisão. Em sua residência foram encontrado um disco de 2 terabytes ocupado com imagens pornográficas.

Em Campinas, a equipe da PF encontrou em uma residência no bairro DIC 6 o computador do investigado pronto para enviar arquivos com fotos e vídeos com pornografia infantil. O rapaz, de 27 anos, foi preso em flagrante.