Quatro são presos por tráfico de drogas em Sapucaia do Sul (RS)

SÃO PAULO - Quatro pessoas foram presas na manhã desta quinta-feira, 26, em uma operação deflagrada para desarticular uma quadrilha de tráfico no bairro Colina Verde, em Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Durante a ação, foram apreendidos 300 gramas de cocaína, um revólver calibre 38 e um veículo.

Entre os presos está o líder do grupo que além de traficar, cometia crimes como furtos e roubos. Os bandidos vendiam entorpecentes nas proximidades de escolas da região.

Os homens foram autuados por tráfico de drogas, associação para o tráfico e posse ilegal de arma de fogo de uso restrito. As penas deles podem ser aumentadas devido ao agravante de vender drogas perto de colégios.

Participaram da ação 25 policiais em doze viaturas.