Quebrou, brother? A esta altura do colapso do sistema financeiro americano, já deve ter muito brasileiro endinheirado trazendo suas economias de volta ao País. Antes que comecem a quebrar os bancos da Suíça, Ilhas Jersey e Cayman, Bahamas, Liechtenstein... O Brasil, como se sabe, é o paraíso dos bancos. Em nenhum outro lugar do mundo o setor bate recordes com a mesma freqüência. Banqueiro ruim, por aqui, tem um em Bangu 8, no Rio, e outro no ostracismo, em São Paulo. Os demais não se queixam dos lucros exorbitantes do negócio. Muito até pelo contrário, como sugere o diálogo entre dois desses pesos pesados do mercado financeiro, ontem, no almoço do Gero:- Deve ser horrível ser banqueiro em Nova York! - Deus me livre! Enfim, ainda não ocorreu à Meca do capitalismo pedir ajuda ao Brasil para sanar a crise em que os EUA se encontram, mas isso é questão de tempo. A Bolívia, a princípio, também resistiu. TÁ LIGADO? ''Os brother tão tudo quebrando, mano!'' Papo de periferia sobre o pedido de concordata do Lehman Brothers SINAIS DA WEB O lançamento do blog de José Saramago indica claramente que está na hora de surgir algo novo na internet. Rápido! Um lorde Waltinho Salles deu uma justificativa inteligentíssima para a decisão de não candidatar seu filme (Linha de Passe) à indicação brasileira ao Oscar. A verdade, cá pra nós, é que o cineasta tem horror àquela festa cafona da Academia. Então, tá! José Dirceu conseguiu, enfim, dar um nó tático na imprensa. Seu jantar com Jorge Bornhausen em Lisboa não rendeu nada mais que mero registro. Sem comentários. Dizer o quê, né? Lugar de cabeça-feita é... Pelos cálculos do pessoal que acredita numa nova maneira de fazer política, se juntar os votos de Soninha Francine em São Paulo com os de Fernando Gabeira no Rio, dá para eleger o prefeito de Pindamonhangaba. E olhe lá! Dick Cheney de saia De um eleitor americano, atônito com a força da candidata à vice Sarah Palin, na campanha republicana: ''Será que ainda vamos sentir saudades de Dick Cheney?'' Evasão de privacidade Dona Lu Alckmin está chateada. Com razão. É duro pra qualquer mulher ouvir o marido dizer publicamente que gosta de ''disputa apertada''. Francamente! Terrorismo econômico A Al Qaeda tem ainda a oportunidade de assumir a responsabilidade pela quebra do Lehman Brothers. Os americanos não acreditam que tudo isso seja só uma lambança interna. De novo! Paciência: o crash de 1929 começou outra vez.