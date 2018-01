Queda de ambulância de viaduto mata um e fere dois na Avenida Brasil, no Rio

Atualizada às 11h40

RIO - Um homem morreu e outros dois ficaram feridos na queda de uma ambulância de um viaduto na zona oeste do Rio. O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira, 8. A ambulância da Secretaria de Estado de Assistência Penitenciária (Seap), que realiza o transporte de presidiários, trafegava pela Avenida Brasil, no viaduto de Deodoro, quando ocorreu a queda.

O veículo transportava o preso Alex Leandro Vieira, que seria levado ao Sanatório Penal, em Bangu, para a realização de exames laboratoriais, e era escoltado pelos inspetores penitenciários Vitor Jaime Mesquita Barreto, de 48 anos, e Marcos Luiz França, de 50. Ainda não há informações sobre as causas do acidente.

De acordo com os bombeiros do quartel de Guadalupe, que atenderam o chamado de emergência, o agente penitenciário Vitor Barreto morreu no local. O agente Marcos França e o interno Alex Vieira foram atendidos e encaminhados para o Hospital Estadual Carlos Chagas. A Seap informou que instaurou uma sindicância para apurar o caso.