Queda de árvore corta energia e para Trem do Corcovado por 1h30

RIO - A queda de uma árvore provocou a interrupção do fornecimento de energia elétrica e a paralisação por cerca de 1h30 do Trem do Corcovado, principal meio de acesso ao Cristo Redentor, no bairro de Cosme Velho, na zona sul do Rio. O acidente aconteceu por volta das 10h30 da manhã desta segunda-feira,14, quando o movimento no local ainda era pequeno. A situação foi normalizada por volta das 12h, quando as filas para a principal atração turística da cidade já dava voltas pela estação de embarque do trem.

No momento da interrupção, 115 passageiros estavam no bonde que faz o trajeto até o Cristo Redentor. Eles retornaram na composição para a estação de embarque e seguiram viagem em vans. Os passageiros que já estavam no alto do Corcovado, também retornaram para a estação com o auxílio de vans.

Em função da alta temporada turística na cidade, as filas para a compra de bilhetes do trem que leva ao Cristo Redentor duravam mais de 40 minutos. Mesmo após enfrentar as filas, os passageiros seguiam sem previsão de embarque.