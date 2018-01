Queda de árvore deixa 10 mil sem água em SP A Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (Sabesp), cortou o fornecimento de água, por volta das 7h30, para os moradores dos bairros Cerqueira César, Jardim Paulista e parte do Jardim América. Cerca de dez mil pessoas foram prejudicadas. Segundo a assessoria de imprensa da empresa, uma tubulação de 100 milímetros foi rompida na Alameda Franca, no Jardim Paulista. Durante a chuva forte que ocorreu de madrugada, uma árvore caiu no local e suas raízes arrancaram a tubulação que passava sob a rua, provocando vazamento. A previsão da Sabesp é que as equipes realizem os reparos até o meio-dia quando o abastecimento será retomado. A empresa pede aos consumidores que usem a água das caixas de "forma racional".