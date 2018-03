Queda de árvore e acidente prejudicam tráfego em São Paulo A queda de uma árvore, um acidente e o excesso de veículos prejudicaram o trânsito na capital paulista na tarde desta terça-feira, 23. Às 16 horas, a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) registrou 38 quilômetros de congestionamento em toda a cidade, índice acima da média para o horário que é de 17 quilômetros. Na região da Avenida Paulista, o tronco de uma árvore caiu sobre três veículos e o incidente bloqueou totalmente o acesso à Rua Professor Otávio Mendes, altura do número 85, próximo ao Museu de Arte de São Paulo (MASP), no centro da cidade, entre às 14h30 até às 15h50. Ninguém se feriu, mas o tráfego foi desviado pela Alameda Ministro Rocha Azevedo, Rua Peixoto Gomide, Carlos Comenale, Professor Picarolo e Avenida 9 de Julho. Na zona sul, um carro e uma moto colidiram deixando uma pessoa ferida na Avenida Washington Luiz, sentido bairro, junto à Rua Pirandelo. O acidente ocupa duas faixas da via, desde à 14h30. Lentidões O trecho mais crítico estava na pista expressa da Marginal do Pinheiros, em direção à Rodovia Castelo Branco, onde o engarrafamento era de quatro quilômetros, desde a Rua Quintana até as proximidades da Ponte Cidade Universitária. Nas pistas expressa e local da Marginal do Tietê, a lentidão era de 3 quilômetros, desde as proximidades da Ponte Atílio Fontana até as proximidades da Ponte Julio de Mesquita Neto. Já na Avenida Washington Luiz, rumo ao bairro, o trânsito está complicado por 3 quilômetros, desde o Viaduto João Julião da Costa Aguiar até a Rua Pirandelo, onde aconteceu a colisão entre o carro e a moto.