Queda de árvore sobre ônibus deixa um ferido em São Paulo Uma árvore caiu sobre um ônibus e deixou uma pessoa ferida na Rua Maria Paula, na Bela Vista, na região central de São Paulo, na tarde desta quinta-feira, 12. De acordo com a Polícia Militar, o acidente aconteceu por volta das 14 horas e a vítima foi encaminhada com ferimentos leves ao Pronto-Socorro Vergueiro. Segundo a Companhia de Engenharia de Tráfego (CET), por volta das 15h30, o veículo e a árvore ainda ocupavam a faixa direita da via, complicando o tráfego nas proximidades do local. Uma outra pessoa ficou ferida após ser atropelada por um carro na Rua Augusta, sentido centro, junto à Avenida Paulista, também na região central da cidade, por volta das 14h30. O veículo ocupava a faixa esquerda da via. Os bombeiros não souberam informar para onde a vítima foi encaminhada Às 15 horas, a CET registrou 57 quilômetros de congestionamento em toda a capital. A média para o horário é de 55 quilômetros.O pior trecho estava na pista expressa da Marginal do Tietê, sentido Lapa-Penha, onde o engarrafamento era de 9,3 quilômetros, desde o acesso à Rodovia dos Bandeirantes até a Praça das Bandeiras. Na Avenida dos Bandeirantes, rumo à Marginal do Pinheiros, a lentidão era de 5,1 quilômetros, entre os viadutos Aliomar Baleeiro e Santo Amaro. Já na via expressa da Marginal do Pinheiros, em direção a Interlagos, o trânsito estava carregado por 4,6 quilômetros, desde as proximidades da Ponte Jaguaré até a Ponte Ary Torres.