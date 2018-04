Queda de avião de pequeno porte mata três pessoas norte do Paraná

CURITIBA - Um monomotor prefixo PP-KST, pertencente à Construtora Sanches Tripoloni, caiu na manhã desta terça-feira, 13, no distrito de Água de Valência, município de Ângulo, a cerca de 440 quilômetros de Curitiba, no norte do Paraná.

De acordo com o Corpo de Bombeiros de Maringá, que atendeu à ocorrência, três pessoas que estavam na aeronave morreram na queda. O último contato da aeronave, que se dirigia para Mato Grosso, foi feito às 8h50.

Recentemente, um avião da Sanches Tripoloni, de prefixo PR-AJT, foi comentado na imprensa, em razão de denúncias de que teria sido utilizado pelo ministro das Comunicações, Paulo Bernardo, em viagens pelo Paraná. A construtora tem contratos com o governo federal para obras em Maringá. A Comissão de Ética da Presidência da República arquivou as denúncias.