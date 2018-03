Queda de avião mata 2 pessoas em Lontras Um avião de pequeno porte caiu ontem a 200m do aeroclube de Lontras, no Vale do Itajaí, em Santa Catarina. Os dois ocupantes morreram. A aeronave vinha de Maricá (RJ) e explodiu ao atingir o solo. Segundo o Corpo de Bombeiros de Rio do Sul, as vítimas são o piloto João Ravizzini Kilpp e o passageiro Oscar Pereira da Costa.