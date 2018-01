Queda de avião mata cinco no Mato Grosso do Sul

A queda de uma aeronave de pequeno porte matou cinco pessoas nesse sábado, 19, no Mato Grosso do Sul. Segundo a Força Aérea Brasileia (FAB), o avião decolou do Aeródromo de Teruel, na região metropolitana de Campo Grande, às 6h30 e sumiu do radar por volta das 8h. Poucos minutos antes, o piloto havia lançado sinal de emergência.

A FAB informou que o grupo viajava para a Fazenda Santa Gertrudes, na região do Pantanal, e o acidente ocorreu perto da cidade de Corumbá. Os destroços foram encontrados por um avião civil ainda no sábado, por volta das 17h.

Pela descrição do piloto civil, a aeronave de modelo P-28R explodiu na queda. Helicópteros de resgate da FAB e peritos do Centro de Prevenção e Investigação de Acidentes Aeronáuticos já se deslocaram para o local neste domingo, 21, para resgatar os corpos das vítimas e apurar as causas da tragédia.