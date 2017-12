Queda de avião mata quatro pessoas no interior baiano A queda de um bimotor da Bahia Táxi Aéreo (Bata) causou a morte de pessoas, por volta das 14h30 desta quarta-feira, 14, no município de Cinco Rios, na zona rural do município de São Sebastião do Passé (BA), a 56 quilômetros de Salvador. Todos os ocupantes da aeronave morreram na queda. Informações da Infraero dão conta que o avião fazia o transporte de dinheiro de Petrolina (PE) para a capital baiana. Policiais civis e militares dos municípios da região foram mandados para o local, para ajudar na identificação dos corpos. De acordo com eles, boa parte do dinheiro transportado foi saqueada por moradores da região. Ainda não se sabe a causa da queda ou a identidade dos tripulantes. Também não foi divulgada a empresa que contratou o serviço de transporte.