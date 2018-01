Queda de balão provoca incêndio em SP A queda de um balão sobre o depósito da Colúmbia Comercial Paulista, na Vila Matilde, na zona leste de São Paulo, provocou um incêndio de grandes proporções nesta sexta-feira. Vinte e nove carros do Corpo de Bombeiros foram deslocados para o local. A operação para acabar com as chamas também contou com ajuda da Defesa Civil e da Prefeitura. O dono da empresa, Paulo Henrique Fidélis, calcula em R$ 800 mil os prejuízos causados pelo fogo, que ainda atingiu uma Kombi e o caminhão de uma transportadora. A polícia procura cerca de 20 homens que, na tentativa de pegar o balão, quebraram telhas do depósito e deixaram a tocha em chamas cair dentro do imóvel.