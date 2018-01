Queda de barreira bloqueia Rodovia dos Tamoios

Uma queda de barreira interdita nesta sexta-feira, 8, parte da Rodovia dos Tamoios, sentido Caraguatatuba, na altura do quilômetro 24, na região de Jambeiro. O local está a cerca de 120 quilômetros de São Paulo.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, às 15h50, a estrada operava no sistema Pare e Siga e já havia cerca de 3 quilômetros de lentidão no local.

Equipes do Departamento de Estradas de Rodagem trabalham para limpar a via e liberar o tráfego. Não há previsão para liberação.

Noroeste paulista

A rodovia vicinal Jorge Luiz, que liga Nuporanga a São José da Bela Vista, municípios da região de Franca (SP), também foi interditada, a pedido dos técnicos do Departamento de Estrada e Rodagem (DER), após verificarem rompimento de galerias próximas ao rio Sapucaí e de uma ponte.

Segundo os técnicos, as chuvas constantes na região provocaram a abertura de um buraco enorme na pista, a 200 metros do rio. A interdição foi decretada pelo prefeito de Nuporanga, Aristides Silva Góes (PTB). A medida leva os motoristas a utilizarem um desvio de aproximadamente 40 quilômetros.

As prefeituras da região nordeste do Estado de São Paulo tentam a liberação de recursos do governo estadual para a recuperação da pista e da ponte. As obras devem exigir um trabalho de pelo menos 30 dias.