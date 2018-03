Queda de barreira deixa um morto no Recife Uma pessoa morreu vítima de um deslizamento de barreira no bairro de Ibura, no Recife. A Defesa Civil interditou oito imóveis na área onde a encosta cedeu. O volume pluviométrico acumulado de janeiro até agora é de 1.359 milímetros. A partir de 600 milímetros de chuva as encostas ficam saturadas e perdem a capacidade de absorver a água, segundo a Defesa Civil municipal. Entre 9h de anteontem e 9h de ontem foram registrados 109 milímetros de chuva, o que significa 28% do total esperado para julho.