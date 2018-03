Queda de barreira interdita trecho da BR-116 em Minas A rodovia BR-116 foi interditada novamente na noite de sexta-feira, após a queda de uma barreira, na altura do quilômetro 663. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, o deslizamento de terra aconteceu por volta das 21 horas, próximo a São Francisco do Glória, na Zona da Mata mineira. O trânsito foi totalmente paralisado pela polícia durante toda a madrugada. Por volta das 7 horas deste sábado, uma das duas pistas foi liberada. Às 14 horas deste sábado, ainda havia engarrafamento no local e o trânsito fluía de forma precária. A polícia recomenda cautela aos motoristas que trafegarem nesse trecho.