Queda de barreira na rodovia Oswaldo Cruz

A pista sul (sentido Ubatuba) da Rodovia Oswaldo Cruz (SP-125) está parcialmente bloqueada na altura do quilômetro 50, em São Luiz do Paraitinga, região do Vale do Paraíba, em razão de uma queda de barreira ocorrida na noite desta quinta-feira, 21.

Segundo o Departamento de Estradas de Rodagem (DER), o trecho está sinalizado; e o tráfego nesta madrugada não é afetado em decorrência do baixo volume de veículos que passam pela região. Os trabalhos de limpeza serão iniciados pela manhã, caso o tempo ajude.

Como o trecho que está parcialmente bloqueado não dispõe de acostamento, a desobstrução ganha caráter de urgência, para garantir assim a segurança dos usuários. A Rodovia Oswaldo Cruz faz a ligação entre Taubaté, no Vale do Paraíba, e Ubatuba, litoral norte paulista.