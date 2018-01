Queda de barreiras interdita rodovia e isola ônibus A queda de barreiras, causada pelo excesso de chuvas, interditou totalmente a Rodovia Santos Dumont (SP-79), entre Tapiraí e Juquiá, na região sul do Estado, desde a madrugada desta segunda-feira. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, quatro ônibus e vários veículos ficaram presos entre os deslizamentos. A rodovia liga a região de Sorocaba ao Vale do Ribeira, litoral sul de São Paulo e Rodovia Régis Bittencourt (BR-116). Os ônibus transportavam passageiros em linhas entre Registro, Iguape e Sorocaba. Os veículos estavam isolados próximos ao local conhecido como Cabeça da Anta. O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) deslocou equipes com máquinas para retirar a lama que encobriu o asfalto. De acordo com a assessoria de imprensa do órgão, até o início da tarde foram removidas cerca de 10 barreiras apenas no trecho entre os quilômetros 158 e 164. O trânsito nesse trecho foi restabelecido parcialmente, em meia pista. Carros e ônibus que tinham ficado retidos puderam se deslocar em direção a Tapiraí. Os trabalhos prosseguiam a partir do quilômetro 164, em direção à cidade de Juquiá. A rodovia continua bloqueada entre os quilômetros 164 e 182. Algumas empresas de ônibus fizeram o transbordo dos passageiros que transpuseram a pé os pontos com barreiras. A opção para os motoristas é seguir por São Paulo, pelas rodovias Régis Bittencourt e Castelo Branco. O governador Geraldo Alckmin liberou R$ 7,3 milhões para obras de aterros e contenção na rodovia. O DER prepara o edital e as obras podem ser iniciadas esta semana.