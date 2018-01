Queda de elevador no Ministério do Esporte deixa 5 feridos

Cinco pessoas ficaram feridas com a queda de um elevador Ministério do Esporte, no Bloco A, Asa Sul, em Brasília, na tarde desta sexta-feira, 26. Segundo o Corpo de Bombeiros, os feridos sofreram escoriações e foram levados para o Hospital de Base. Entre as vítimas estão quatro mulheres e um homem, com idades entre 24 e 48 anos. Nenhum deles está em estado grave.

A polícia já realizou perícia no local e segundo os bombeiros o acidente foi provocado devido ao rompimento de um dos cabos do elevador, que por volta das 15 horas despencou do 3º andar. A corporação não soube informar se o elevador é antigo.