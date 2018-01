Queda de energia interrompe circulação de trens da CPTM Uma queda na rede de energia interrompeu hoje, das 7h20 às 12h48, a circulação de trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) entre as Estações Brás e Barra Funda, na zona oeste de SP. Quem precisava chegar a esses locais teve de usar o metrô. Apesar disso, a CPTM assegurou que o transtorno não foi grande, principalmente por causa do baixo movimento de passageiros durante o feriado prolongado de Corpus Christi. A queda de rede ocorreu a 300 metros Estação Luz, entre o Brás e a Barra Funda. O pantógrafo - peça sobre os vagões que liga a energia da rede ao trem - pode ter ficado enroscado e, na avaliação da CPTM, essa é a provável causa do problema. Como conseqüência, além da interrupção da ligação Brás-Barra Funda, a parada final do trem que vem de Rio Grande da Serra, na região do ABC, também foi alterada. Normalmente, essa composição vai até a Estação Luz. Durante o conserto da rede, porém, o trem parou uma estação antes, no Brás. Quem tinha de seguir precisou usar o metrô. A mesma alternativa foi utilizada pelos que vieram de Francisco Morato, na Grande São Paulo, com destino ao Brás.