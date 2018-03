Queda de energia prejudica circulação de trens no Rio

SÃO PAULO - A circulação de trens ficou suspensa por uma hora na manhã desta segunda-feira, 11, no ramal Belford Roxo, no Rio, devido a queda do fornecimento de energia na subestação Triagem. Com o auxílio dos operadores da SuperVia, os passageiros desembarcaram e caminharam 150 metros até a estação Triagem de trens.

Os técnicos da SuperVia foram para o local realizar os reparo na rede área da linha 1. Às 9 horas, o fornecimento de energia foi restabelecimento na subestação de Triagem. A falta de energia afetou também a circulação de trens do ramal Saracuruna, que funcionou com atrasos de até 15 minutos.