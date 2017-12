Queda de energia prejudica circulação do Metrô na zona leste

Os passageiros da Linha 3-Vermelha do Metrô foram prejudicados na manhã desta quinta-feira, 12, com atrasos dos trens, devido à queda de energia em duas das quatro subestações do Metrô. Por volta das 6h42, um problema de distribuição de energia da Eletropaulo causou a queda de energia de duas das quatro subestações que abastecem a linha Corinthians-Itaquera e Palmeiras-Barra Funda, entre a zona leste e oeste de São Paulo. Com a queda, os trens tiveram que operar com velocidade reduzida, o que causou o aumento de usuários nas plataformas das estações. As estações mais prejudicadas foram as de Vila Esperança e do Tatuapé, que ficaram totalmente sem luz. O problema começou às 6h41, quando um problema na subestação Ramon Rebete Filho, na Vila Formosa, da Companhia de Transmissão de Energia Elétrica Paulista (Ceteep) deixou de transmitir a energia elétrica para a Eletropaulo, que deixou de distribuí-la para o Metrô. Segundo o Metrô, uma de suas subestações passou a funcionar às 7h02 e a outra voltou a operar às 7h49, quando o fluxo de passageiros começou a se normalizar. Os moradores de alguns trechos dos bairros Vila Formosa, Mooca, Carrão e Tatuapé também ficaram sem energia elétrica até as 7h24, quando foi resolvido o problema na subestação da Ceteep, segundo informações da Eletropaulo. A assessoria da Ceteep não soube informar o que teria causado a queda de energia na subestação.